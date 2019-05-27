KPSS geç başvuruları ne zaman? İşte 2019 KPSS geç başvuru ücreti ve detayları…

ÖSYM tarafından 2019 yılında lisans mezunları için düzenlenecek olan, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 3 Mayıs’ta başladı ve 15 Mayıs’ta sona erdi. ÖSYM, KPSS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru imkanı tanıyor. KPSS geç başvuruları 28 Mayıs 2019’da yani yarın alınacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru tarihi: 28 Mayıs 2019

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar, aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda bu alanda

işaretleme yapılamayacaktır.)

BAŞVURU ÜCRETİNE YÜZDE 50 ZAM

Yılda bir milyonu aşkın vatandaşın başvuru yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınav ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Zam ile birlikte KPSS oturumlarının her biri için 60 lira olan ücret 75 liraya, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının her bir oturumu için 40 lira olan ücret de 50 liraya yükseldi. Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) için de ücretler, 60 liradan 75 liraya çıkarıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar toplam 225 TL ödeyecek. Ayrıca alan bilgisi sınavlarına girecek adaylar da, alan başına 50'şer TL daha verecek.