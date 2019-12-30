KPSS ne zaman? 2020 yılı KPSS başvuru tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Birçok kişi tarafından hayatlarını planlamak adına büyük önem taşıyan KPSS starihleri de belli oldu. İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri…

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de duyurulacak.

KPSS İÇİN YIL 75 LİRA ÖDEYECEKLER

En son 2016 yılında yapılan düzenlemeyle sınav puanı iki yıl süreyle geçerli oluyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle öğretmen alımı için KPSS puan süresinin geçerliliği bir yıla indirildi. Sayısı 440 bini bulan öğretmen adayları atanabilmek için her yıl sınava girmek zorunda kalacak. Diğer adaylar iki yılda bir 75 TL öderken, öğretmen adayları her yıl 75 TL ödeyecek.