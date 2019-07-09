KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS giriş belgeleri ve yerleri sorgulama ekranı

KPSS sınavına kısa bir süre kala ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini ve yerlerini açıkladı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. Peki 2019 KPSS ne zaman? KPSS son sınav soruları ve cevapları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS SON SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

2019 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Duyuruda ayrıca 14 Temmuz’daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların “Genel Yetenek-Genel Kültür” oturumu için saat 10.00’dan sonra “Eğitim Bilimleri” oturumu için de saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.