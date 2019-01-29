KPSS ne zaman? Kamu personeli adayları için ÖSYM’nin KPSS 2019 takvimi… İşte KPSS tarihleri!

ÖSYM'nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. KPSS sınavının ilgili bölümüne girenler daha sonra puanlarına göre tercihlerini yapıyor. Ardından atama sonuçları bekleniyor. 2019 yılında KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri ve KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belirlendi. İşte ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde yayınlanan KPSS tarihleri…

KPSS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS lisans kılavuzunu başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlayacak. Kılavuz içerisinde, KPSS başvuru ücreti ve sınava dair başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgiler yer alacak.

KPSS BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ

Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019.

Alan Bilgisi 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir günde açıklanacak. ÖSYM sınav sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.