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KPSS ne zaman? ÖSYM takviminde KPSS tarihi belli oldu mu?

Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavların başvuru, sınav ve sonuç tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oluyor. Sınavlar arasında ise en çok KPSS, YKS, YDS, ALES ve DGS’nin sınav tarihleri araştırılıyor. İşte KPSS tarihine dair detaylar...

10:48 -
Haberler Eğitim
KPSS ne zaman? ÖSYM takviminde KPSS tarihi belli oldu mu?

Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin katıldığı KPSS sınavı ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde düzenleniyor. KPSS sınav tarihleri diğer ÖSYM sınavları ile birlikte sınav takviminin açıklanması ile belli oluyor. Peki 2020 KPSS sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri henüz belirlenmedi. ÖSYM takviminin yayınlanmasının ardından sınav tarihleri belli olacak.

HER YIL 75 LİRA ÖDEYECEKLER

En son 2016 yılında yapılan düzenlemeyle sınav puanı iki yıl süreyle geçerli oluyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle öğretmen alımı için KPSS puan süresinin geçerliliği bir yıla indirildi. Sayısı 440 bini bulan öğretmen adayları atanabilmek için her yıl sınava girmek zorunda kalacak. Diğer adaylar iki yılda bir 75 TL öderken, öğretmen adayları her yıl 75 TL ödeyecek.

DGS KPSS ÖSYM sınav YDS YKS
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