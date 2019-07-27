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KPSS ÖABT giriş belgesi: KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Birçok kişi KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayacağını ve sınav giriş belgelerini merak ediyor. KPSS ÖABT sınav giriş belgelerine dair detaylar haberimizde...

11:32 -
Haberler Eğitim
KPSS ÖABT giriş belgesi: KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta alan bilgisi oturumlarını geride bırakan memur adayları, şimdi KPSS ÖABT sorularında ter dökecek. KPSS giriş belgesini aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM AİS: KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÃABT ne zaman yapÄ±lacak? Ä°Åte KPSS sÄ±navÄ± giriÅ belgesiâ¦

ÖABT  SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bunun yanı sıra ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

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