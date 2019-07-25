KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınavı giriş belgesi…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM AİS: KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

Bunun yanı sıra ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te düzenlenecek.