KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? KPSS ne kadar sürecek?

KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgilisi yani 2019 KPSS ÖABT sınavınını ilk oturumu saat 10.15'te, ikinci oturumu saat 14:45’te başlayacak. Ancak adayların ilk sınav için en geç saat 10.00'da ve ikinci sınav 14:30’da sınav giriş merkezlerine gelmiş olmaları gerekiyor. Peki sınav saat kaçta bitecek? İşte KPSS ÖABT bitiş saati ve süresi…

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM AİS: KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak. Bazı adayların sınavları saat 12:15’te sona ererken bazılarının ise 12:45’te sona erecek.