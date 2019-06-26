KPSS önlisans kaç soru var? KPSS önlisans konu dağılımı…

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adaylarının katıldığı KPSS Önlisans sınavı çift yıllarda yapılmaktadır. Geçtiğimiz yapılan bu sınav bundan sonra 2020 yılında yapılacak. Şimdi KPSS Önlisans sınavında kaç soru var? KPSS önlisans konu dağılımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KPSS ÖNLİSANS KAÇ SORU VAR?

KPSS Önlisans sınavı 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusundan oluşmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS KONU DAĞILIMI

KPSS Genel Kültür Konu Dağılımları

2018 KPSS Önlisans sınavında; 30 adet Türkçe sorusu, 30 adet Matematik – Geometri sorusu olmak üzere toplamda 60 soru sorulmaktadır. Konu dağılımları ise şu şekildedir;

2018 KPSS Önlisans Türkçe Konu Dağılımı

– Paragraf Soruları

– Cümlede Anlam

– Anlatım Bozukluğu

– Noktalama İşaretleri

2018 KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı

Sayı-Kesir Problemleri

– Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme

– Rasyonel Sayılar

– Köklü Sayılar

– Grafik Problemleri

2018 KPSS Genel Kültür Konu Dağılımları

27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık, 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular olmak üzere toplam 60 soru sorulmaktadır. Konu dağılımları ise şu şekildedir;

2018 KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı

– Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

– Osmanlı Devleti

– Atatürk İlke ve İnkılapları

– Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2018 KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımları

– Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

– Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

– Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

2018 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımları

– Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku

– Anayasa

– İdare

– Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular

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