KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte KPSS puan türleri ve ÖSYM’den son açıklamalar…

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav puanları adaylara karışık gelen bir sisteme dayanıyor. Ancak ÖSYM yaptığı detaylı açıklamalar ile soru işaretlerine yanıt veriyor. Sınav puanı ile ilgili bilmeniz gereken en önemli konu; bir testte, en az 1 neti bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar. Ayrıca bu test için standart puan hesaplanmayacak. YDS’de de benzer bir durum var. En az 1 neti bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacak.

Öte yandan adayların başvuru yapmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarından personel alımında kullanacakları puan türü ile ilgili güncel bilgiyi

edinmeleri gerekir. Adayların puan hesaplamanın nasıl yapıldığı ile beraber bazı bilgilere de hakim olması gerekiyor. Bunlardan biri de “Kamu kurum ve kuruluşlarının, A Grubu ve Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlik kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.” açıklamasıdır. İşte KPSS puan hesaplaması ile ilgili merak edilenler…

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve

standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor. Ayrıca ÖSYM’den yapılan son duyuruya göre; ” MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.”

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS puanı ile personel alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadroları için aşağıda belirtilen KPSS puan türlerini kullanacaklardır.

Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı vermez.