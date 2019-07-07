KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 KPSS ne zaman?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. İşte ÖSYM AİS KPSS giriş yerleri sorgulama ekranı, sınav tarihi…

2019 KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS’de tarihler belirlendi. KPSS 2019 takvimi ile ilgili tüm detaylar ÖSYM’nin internet adresinde yer alıyor. Peki, 2019 KPSS ne zaman? Son sınav soruları ve cevapları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.

KPSS SON SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.