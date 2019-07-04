Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM, KPSS sınav giriş belgesini yayımladı mı?

KPSS, ÖSYM tarafından düzenlene ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin katılması gereken sınavdır. Bu yıl düzenlenecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri kısa bir süre kala sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri merak konusu oldu. Peki 14 Temmuz'da yapılacak KPSS'nin sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

08:20 -
Haberler Eğitim
2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM, KPSS sınav giriş belgesini yayımladı mı?

KPSS lisans sınavına kısa süre kala sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri merak konusu oldu. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini ve sınav giriş yerlerini henüz yayımlamadı.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

– KPSS sınava giriş belgesi,

– Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

İLGİLİ HABER2019 KPSS sınav takvimi: KPSS ne zaman yapılacak?2019 KPSS sınav takvimi: KPSS ne zaman yapılacak?
Son güncelleme: android-time 08:44 04.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more