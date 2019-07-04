2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM, KPSS sınav giriş belgesini yayımladı mı?

KPSS lisans sınavına kısa süre kala sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri merak konusu oldu. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini ve sınav giriş yerlerini henüz yayımlamadı.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

– KPSS sınava giriş belgesi,

– Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.