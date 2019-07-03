KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

ÖSYM tarafından yapılan her sınavda olduğu gibi KPSS’de de sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri ais.osym.gov.tr adresinden yayımlanıyor. ÖSYM genellikle sınavlardan bir hafta önce sınav giriş yerlerini ve belgelerini açıklıyor. 14 Temmuz’da yapılacak KPSS için ise henüz sınav giriş yerleri açıklanmış değil.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

2019 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.

KPSS SON SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…