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KPSS sınavı giriş belgesi: KPSS saat kaçta? 2019 KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

KPSS için geri sayım başladı! KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) paza günü gerçekleştirilecek. KPSS sınavı için uzun süredir hazırlanan adaylar giriş belgeleri ile sınav giriş yerlerine gidecek. İşte KPSS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

09:18 -
Haberler Eğitim
KPSS sınavı giriş belgesi: KPSS saat kaçta? 2019 KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

ÖSYM AİS: KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÇIKMIŞ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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