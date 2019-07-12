KPSS sınavı giriş belgesi: ÖSYM’DEN KPSS adaylarına saat uyarısı!

Kamu görevlisi olmak isteyenler kendi alanları ile ilgili olan KPSS’ye girecek ardından aldığı puanla kurum tercihlerinde bulunacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler. 14 Temmuz Pazar günü düzenlenecek sınav öncesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 KPSS sınavı öncesinde adaylara bazı hatırlatmalarda bulundu.

ÖSYM AİS: KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM BAŞKANINDA KPSS UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 14 Temmuz Pazar günü ilk oturumları düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adaylara hatırlatmalarda bulundu.

Aygün’ün KPSS sınavı kapsamında yapılacak oturumlara ve tarihlerine yer verildi. Sınavların sabah oturumlarına katılacak adayların saat 10.00, öğleden

sonraki oturumlarına katılacak adayların ise saat 14.30’dan sonra sınav

binalarına alınmayacağı uyarısında bulunularak adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmaları önerildi.

Adayların sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini unutmamaları konusunda uyarıldığı videoda, sınava katılacakların yanında bulunması yasak olan araç, gereç ve eşyalara da yer verildi