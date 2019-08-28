KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos Perşembe günü ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek. ÖSYM, KPSS sonuçları için saat vermedi, bu nedenle adaylar her an açıklanacak sonuçlar için tetikte bekliyor. KPSS sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

2019 KPSS SONUÇLARI EKRANI

KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekiyor. Kurumlar ihtiyaç duydukları personel ihtiyacını, başvuru şartlarını ve sınav koşullarını resmi internet adresinden yayınlıyor.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.