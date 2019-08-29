KPSS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM KPSS sonuç sorgu ekranı açıldı mı?

KPSS için beklenen sonuç günü geldi. KPSS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından net bir bilgi verilmezken sonuçların gün içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor. KPSS sonuçları aşağıdaki link üzerinden açıklandığı andan itibaren sorgulanabilir olacak.

2019 KPSS SONUÇLARI EKRANI

BUNLARA UYMADIYSANIZ KPSS’NİZ İPTAL OLABİLİR

KPSS giren kamu personeli adaylarının ÖSYM’nin sınav kurallarına uyması gerekmektedir. Bu kurallara uymayanların sınavları iptal olacaktır.

çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların,

birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

KPSS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.