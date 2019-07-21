KPSS sonuçları için geri sayım başladı! İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS Alan Bilgisi sınavı sonrası adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenlendi. Peki merakla beklenen KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte KPSS sonuçları hakkında merak ettikleriniz…

KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS A KADROLAR HAKKINDA

ÖSYM resmi internet hesabından yayınladığı duyuruda A grubu kadroları şöyle açıklıyor; “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.”