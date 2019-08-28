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KPSS sonuçları için geri sayım! KPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS için büyük gün yaklaşıyor. ÖSYM sınav takvimine göre 29 Ağustos günü açıklanacak KPSS sonuçları https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak. Sınav sonuçları ardından adaylar için tercih dönemi başlayacak. İşte KPSS sonuçları hakkında merak ettikleriniz…

09:01 -
Haberler Eğitim
KPSS sonuçları için geri sayım! KPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce memur adayı KPSS sınav sonuçları için beklemeye başladı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunu görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilir. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

2019 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilir. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

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