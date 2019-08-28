KPSS sonuçları için heyecan dorukta! KPSS sonucu ne zaman açıklanacak?

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilir. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

ÖSYM KPSS SONUÇLARI EKRANI

KPSS sonuçları açıklanır açıklanmaz yukarıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekiyor. Kurumlar ihtiyaç duydukları personel ihtiyacını, başvuru şartlarını ve sınav koşullarını resmi internet adresinden yayınlıyor.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.