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KPSS sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2019 KPSS zor muydu, kolay mıydı?

Memur olmanın ilk şartı olan KPSS gerçekleşti. Sınav giren adaylar puanlarını hesaplamak için KPSS soru ve cevaplarını bekliyor. Adaylar KPSS sonuçlarından önce puanını öğrenmek için soru ve cevap anahtarına ihtiyaç duyuyor. Peki KPSS zor muydu, kolay mıydı? İşte sınav yorumları...

12:39 -
Haberler Eğitim
KPSS sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2019 KPSS zor muydu, kolay mıydı?

KPSS'de yerini alan ve sınavını başarılı bir şekilde bitiren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’nın 2019 KPSS sorularını ve cevaplarını bekliyor. KPSS soru ve cevaplarını ÖSYM henüz yayımlamadı fakat sınav sonuç tarihini duyurdu. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019'de açıklanacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

14 Temmuz’da yapılan KPSS’nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 29 Ağustos 2019 günü açıklanacak. 2019 KPSS Sonuçları açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS YORUMLARI? ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Son güncelleme: android-time 12:45 14.07.2019
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