KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı soruları…

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM'in aday işlemleri sistemine giriş yaparak KPSS sorularına ve cevap anahtarlarına erişim sağlayabiliyor. Adaylar, KPSS sorularına ve cevaplarına 10 iş günü süresince ulaşabilecekler. İşte KPSS ile ilgili merak edilen detaylar…

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.