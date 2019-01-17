KPSS tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu! KPSS başvuruları ne zaman?

Onbinlerce memur adayının beklediği tarihler ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS tarihleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans veya lise mezunları KPSS başvuruları için gün sayıyor. Peki 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS’de tarihler belirlendi. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM'nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. Adaylar KPSS başvurularını tamamlayıp sınav hazırlıklarına devam edecek. KPSS NE ZAMAN? KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum). KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı



Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019 2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018. 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak. 2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

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