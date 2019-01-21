2019 KPSS başvuru tarihleri belli oldu! KPSS ne zaman yapılacak?

Her sene binlerce kişi kamu personeli olmak için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’ye giriyor. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM’nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. KPSS sınavının ilgili bölümüne girenler daha sonra puanlarına göre tercihlerini yapıyor. Ardından atama sonuçları bekleniyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ