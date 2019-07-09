KPSS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı!

Memur olmak isteyenler dikkat! ÖSYM, kamu görevlisi olmak isteyenlerin ve kılavuzda belirtilen KPSS sınavına girenlerin tercihte bulunabileceğini bildirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar yapabilecekler.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2019

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.