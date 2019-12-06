KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS sonuçları açıklandı. https://sonuc.osym.gov.tr adresinden heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları duyuruldu. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. İşte sonuç ekranı…

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA

KPSS NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.