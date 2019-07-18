KPSS tercihleri bugün bitiyor! KPSS tercihleri nasıl yapılır, ücret ne zamana kadar ödenecek?

ÖSYM KPSS tercihi yapacak memur adaylarına önemli açıklamalar yaptı. KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 7225 gibi nitelik kodlarının anlamaları merak konusu oldu. Aldıkları puanlara göre tercih yaparak kamuda memur ya da personel olarak yerleşme hayali kuran adaylar, ÖSYM resmi sitesinden veya haberimizden KPSS 2019 tercih kılavuzuna ulaşabilirler. İşte, KPSS tercih klavuzu…

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

KPSS yerleştirme sonuç tarihi tercihler bittikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilecek. Henüz net tarih belli değil. KPSS yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2019

NİTELİK KODU NEDİR?

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Özel Koşullar

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları