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KPSS, YKS, ALES ve DGS başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu!

Milyonlarca vatandaş ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılıyor. ÖSYM tüm sınavların tarihlerini yayımladığı sınav takvimi ile duyuruyor. Peki 2020 yılında KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli mi?

08:47 -
Haberler Eğitim
KPSS, YKS, ALES ve DGS başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. Takvimin açıklanması ile birlikte, Türkiye’de her yıl milyonlarca kişinin merakla beklediği ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek sınav tarihleri belli oldu. İşte KPSS, YKS, ALES, DGS sınav ve başvuru tarihleri…

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLA

DGS SINAV TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz’da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz’da duyurulacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de duyurulacak.

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs’ta açıklanacak. 20 Eylül’de gerçekleştirilecek ALES/2’nin sonuçları 15 Ekim’de, 29 Kasım’da düzenlenecek ALES/3’ün sonuçları da 24 Aralık’ta ilan edilecek.

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