KYK başvuruları başladı mı? KYK burs, yurt ve kredi başvuruları ne zaman?

‘2019-2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?’ sorusunun cevabı en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Şehir dışında okumak zorunda kalacak olan öğrenciler, 2019 KYK yurt başvurusu süreci hakkında fikir sahibi olmak istiyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi kapsamında KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvurularının Eylül ayında başladığı düşünüldüğünde, bu yıla ilişkin devlet yurdu başvurusunun da Eylül ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının okul kayıtlarının yapılmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecektir.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.