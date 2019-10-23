KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? Kimler KYK burs ve kredilerinden faydalanabilir?

Bu seneki KYK kredi ve burs başvuru işlemleri sona erdi. KYK burs başvuru sonuçları hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor. KYK konu ile ilgili açıklama yapar yapmaz haberimizde yer alacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

KİMLER KYK'DAN FAYDALANABİLİR

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.