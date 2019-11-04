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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı günün resmi olarak bildirilmemesi çeşitli tahminlerin yapılmasına neden oldu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için en önemli ipucu geçtiğimiz yılın sonuç açıklanma tarihi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı.

08:01 -
Haberler Eğitim
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları ve kredi sonuçları için açıklama olmasa da bazı tarihler ipucu veriyor. KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok fakat geçen yıl açıklanan tarih ipucu veriyor. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

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BURS ALANLAR İÇİN DERS ORTALAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4′ lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100′ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KYK KYK burs sonuçları öğrenci YÖK
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