KYK burs başvuruları için beklenen tarih geliyor… KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında maddi destek sağlıyor. Bu desteğin karşılıksız olanına burs, karşılıklı olanına ise öğrenim kredisi deniyor. Öğrenciler başvurularını e-Devlet kapısında yapabilecek. İşte KYK kredi ve burs başvuru ayrıntıları…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT'ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin KYK bursu ve kredi başvuruları hakkındaki araştırmaları arttı. Peki maddi olarak öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim’de başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK’nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.