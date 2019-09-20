KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor… KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman?

Öğrencilerin geçimini kolaylaştıracak KYK kredi ve burs başvuruları için başvuru tarihleri merak ediliyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine burs, öğrenim kredisi ve barınma imkanı tanıyor. Geçtiğimiz aylarda yurt başvuruları ile ilgili bütün işlemler tamamlanmıştı. Şimdi ise eğitim hayatını kolaylaştırmak için burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler “KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TARİH TAHMİNLERİ

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim’de başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK’nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KİMLER BURS ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT’ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.