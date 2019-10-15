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KYK burs başvuruları için nefesler tutuldu! KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine burs, öğrenim kredisi ve barınma imkanı tanıyor. Şimdi ise eğitim hayatını kolaylaştırmak için burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler heyecanla KYK burs ve kredi başvurularını bekliyor. KYK burs başvurularının başlamasına kısa süre kaldığı tahmin ediliyor...

15:42 -
Haberler Eğitim
KYK burs başvuruları için nefesler tutuldu! KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

Binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı Kredi ve Yurtlar Kurumunun yapacağı açıklamada. KYK kredi ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Peki KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK kredi ve burs başvuruları hakkında merak edilen detaylar…

GEÇEN SENE KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK'nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor. KYK kredi ve burs başvurusunda bulunmak isteyenler detayları merak ediyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT'ye başvurmalısınız. E-devlet kapısının resmi adresini açın sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

e-devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK
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