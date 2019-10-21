KYK burs başvuruları için son günler! Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteyi kazanan öğrenciler KYK burs başvurularını tamamlıyorlar. Ardından ise başvuru değerlendirme süreci başlayacak. Öğrenciler diğer yandan KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi de araştırıyor. Yurtkur konu ile ilgili bir açıklama yapamadı fakata geçtiğimiz yıllar göz önüne alınınca tahmini tarih ortaya çıkıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl da 26 Ekim’de son bulan KYK burs başvurularının sonuçları 13 Kasım’da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların kasım ayının ilk yarısı içinde açıklanması bekleniyor.

YK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT’ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI

BURS BAŞVURUSU ÖNCESİ MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.