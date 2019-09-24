KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvurusu için ipucu veren tarih…

Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilerin ilk tercihi KYK burs ya da kredi oluyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreç hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak merak ediyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK'nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

BURS VE KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Öğrenim kredisi kesilme sebepleri:

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması.

Bursun kesilme sebepleri:

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması.