KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak tarihi belli oldu mu? İşte kredi ve burs arasındaki fark…

Öğrenim hayatlarında destek almak isteyenlerin ilk tercihi devlet destekli olan KYK bursu ve kredisi oluyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine burs, öğrenim kredisi ve barınma imkanı tanıyor. Şimdi ise eğitim hayatını kolaylaştırmak için burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler “KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayının ortasında başlayan KYK burs başvuruları için bu yıl tarih henüz belli olmadı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim’de başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK’nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT’ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.



BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.