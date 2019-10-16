KYK burs başvurularında dikkat edilmesi gerekenler! KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 16 Ekim’de başlayan KYK burs başvurusu işlemleri 25 Ekim’de son bulacak. Burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını sizler için verdik. Maddi destek almayan öğrenciler burs ve kredi başvurularını e-Devlet girişi yaparak tamamlayacak. İşte e-Devlet giriş ekranı ve KYK burs başvuruları hakkında detaylı bilgi….

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT’ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI

BURS BAŞVURUSU ÖNCESİ MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri

Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA ” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.