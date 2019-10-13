KYK burs başvurusu için tarih belli mi? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları detayı..

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında maddi destek sağlıyor. Bu desteğin karşılıksız olanına burs, karşılıklı olanına ise öğrenim kredisi deniyor. Öğrenciler başvurularını e-Devlet kapısında yapabilecek. İşte KYK kredi ve burs başvuru ayrıntıları…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK'nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.