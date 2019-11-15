KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ve kredisi arasındaki fark nedir?

KYK tarafından verilecek burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.KYK öğrenim kredisi ise; Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2018/2019 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

2018/2019 öğretim yıllarında lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira kredi ve burs veriliyordu.