KYK burs sonuçları için açıklama geldi! KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu?

Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. KYK’dan son dakika açıklama geldi. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım’da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor. Sonuç bekleyişi sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burs ve kredilere ne kadar zam geleceğini yaptığı açıklamayla duyurdu. KYK Twitter'dan son dakika bir açıklamada bulundu. Açıklamada “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİ BURSLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ

“2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Hayırlı olsun.

KYK ÖĞRENCİ BURSU ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan partisinin grup toplantısında açılanmalarda bulundu “Kalkınma, büyüme, yatırım, refah, mücadelesini de asla ihmal etmedik. Eğitim hükumetlerimizin harcamalarında hep birinci sırada yer aldı. 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum.”

İŞTE BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2019 yılında verilecek olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.