KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 13 Kasım’da açıklanmıştı. Bu sene de Kasım ayında açıklama yapılması bekleniyor. Öğrenciler TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile KYK burs sonuçlarını öğrenebilecekler. Bu seneki kredi/burs miktarı henüz açıklanmadı.

2018/2019 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

2018/2019 öğretim yıllarında lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira kredi ve burs veriliyordu.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLECEK?

Başvuru sonuçlarını öğrenciler, e-Devlet üzerinden veya https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin, bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.