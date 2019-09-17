KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar?

Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Maddi olarak desteklenmesini amaçlayan KYK bursu ve kredisi için henüz bir tarih verilmedi.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN İPUCU VEREN TARİH

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim’de başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK’nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

BURS VE KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Öğrenim kredisi kesilme sebepleri:

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması.

Bursun kesilme sebepleri:

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması.