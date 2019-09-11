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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Öğrenciler gözünü KYK burs başvuru tarihlerine çevirdi…

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere KYK tarafından başvuru yapıldığı takdirde şartları sağlaması halinde bellirli kişi sayısı kısıtlamasıyla burs veriliyor. Ayrıca maddi destek almak isteyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı da sunuluyor. Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor...

09:34 -
Haberler Eğitim
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Öğrenciler gözünü KYK burs başvuru tarihlerine çevirdi…

Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Geçimlerini bir nebze de olsa rahatlatmak isteyen öğrenciler KYK burs ve kredivaşvurularını büyük bir heyecanla bekliyor. İşte ayrıntılar…

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması öngörülüyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

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