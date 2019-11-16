KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! KYK.gov.tr sonuç sorgulama ekranı…

KYK tarafından yapılacak açıklamaya kulak kesilen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs sonuçlarına dair duyuru yapmasını bekliyordu ve sonuçlar açıklandı. KYK burs başvuru sonuçlarının bir süredir açıklanmaması sebebiyle merak dozu artmıştı ve bekleyiş sona erdi KYK burs başvuru sonuçlarını sorgulama sayfası haberimizde…

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI



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SONUÇLAR SONRASINDA TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT!

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.