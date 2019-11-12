KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı! Ne zaman açıklanacak?

KYK kredi ve burs sonuçları yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ya da e-Devlet kapısından öğrenilebilecek. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile onaylayabilecek. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim yapılmayacak bu nedenle öğrencilerin süreci birebir takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

BURS VE KREDİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.