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KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli mi? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversiteli öğrencilere verilecek olan burs ve öğrenim kredisi için başvurular ne zaman başlayacak? Üniversite hayatına başlayacak olan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ne zaman burs başvuru yapabilecek?

17:26 -
Haberler Eğitim
KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli mi? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Yeni eğitim hayatı için planlar yapmaya başlayan binlerce genç öte yandan yurt, kredi ve burs desteği sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun faaliyet takvimini merak ediyor. İşte KYK başvuru ayrıntıları…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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