KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredi ve bursları ne kadar?

2019-2020 öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Krediler ilk olarak ne zaman öğrencilerin hesaplarına yatırılacak merak ediliyor. KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. KYK öğrenim kredisi ise; Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON GÜN: 15 ARALIK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.