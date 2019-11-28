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KYK bursları ve kredileri bugün yatacak mı? KYK’nın verdiği tarih geldi…

KYK bursları ve kredilerinin sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu ve öğrenciler işlemleri gerçekleştirerek bursların ve kredilerin hesaplarına geçeceği tarihi beklemeye başladı. KYK burs ve kredileri bugün yatar mı? İşte tahminler...

07:59 -
Haberler Eğitim
KYK bursları ve kredileri bugün yatacak mı? KYK’nın verdiği tarih geldi…

KYK burs başvuru sonuçları ve taahhüt işlemleri sona erdi. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ödeme tarihleri merak ediliyor. Öğrencilerin kafasındaki soru şimdi bursların ne zaman yatacağı.

KYK BURSLARI İÇİN TAHMİN EDİLEN GÜN

KYK açıklamasında taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi. KYK burs ve kredilerinin bugün ya da yarın öğrencilerin hesabına aktarılmaya başlanması bekleniyor.

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KYK BURSLARINDA YILLIK DÜZEN NASIL?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Yıllık düzende ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabiliyor.

Kasım ayı KYK Sözcü
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