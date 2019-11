KYK bursları yatırıldı mı? KYK burs ve krediler için tarih geldi!

KYK burs başvuru sonuçları ve taahhüt işlemleri sona erdi. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ödeme tarihleri merak ediliyor. KYK yaptığı açıklamayla burs ve kredilerin kasım ayının sonunda yatırılacağını duyurmuştu Kasım ayının son günleri geldi ve merak arttı. İşte KYK burs ve kredileri için merak edilenler…

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

Kasım ayının son günlerinde 2 aylık peşin olarak yatırılacağı bilgisi aktarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, herhangi bir aksaklık olmaması halinde 1 Aralık tarihine kadar hesaplarda olacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

27 Kasım’da T.C. kimlik numarası son hanesi ‘0’ olanlar

28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi ‘2’ ile bitenler

29 Kasım Cuma ‘4’ ile bitenler

30 Kasım Cumartesi ‘6’

1 Aralık Pazar ‘8’ ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

KYK BURSLARINDA YILLIK DÜZEN NASIL?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Yıllık düzende ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda ücretlerini alabiliyor.